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    15 декабря 2021, 18:56

    Путин пообещал «запомнить фамилию» ответственного за свалки

    Путин вознамерился запомнить фамилию чиновника, ответственного за свалки в Минприроды

    Михаил Закурдаев

    Российский президент Владимир Путин выяснял сегодня у главы Минприроды Александра Козлова фамилию человека, ответственного за свалки в городах и их ликвидацию. В итоге таковым оказался заместитель министра Мурад Керимов.

    Путин пообещал «запомнить фамилию» ответственного за свалки

    «Я услышал эту фамилию», — цитирует ответ Путина ТАСС. По словам главы государства, до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 — до конца 2023 года. При этом Путин указал, что на 104 свалки отсутствует проектная документация.

    В этой связи президент призвал руководителей регионов брать на личный контроль работу по ликвидации свалок и помогать мэрам городов в том числе готовить проектно-сметную документацию.

    «Эту цепочку необходимо продлить до Вас», — еще раз обратился он к Козлову.

    Ранее в ходе инвентаризации свалок и бывших промышленных площадок, которые находятся рядом с населенными пунктами, насчитали около двух тысяч. Результаты инвентаризации будут собраны в реестр, дана оценка влияния каждого объекта на здоровье людей и на окружающую среду.