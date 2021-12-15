Путин пообещал «запомнить фамилию» ответственного за свалки

Российский президент Владимир Путин выяснял сегодня у главы Минприроды Александра Козлова фамилию человека, ответственного за свалки в городах и их ликвидацию. В итоге таковым оказался заместитель министра Мурад Керимов.

«Я услышал эту фамилию», — цитирует ответ Путина ТАСС. По словам главы государства, до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 — до конца 2023 года. При этом Путин указал, что на 104 свалки отсутствует проектная документация.

В этой связи президент призвал руководителей регионов брать на личный контроль работу по ликвидации свалок и помогать мэрам городов в том числе готовить проектно-сметную документацию.

«Эту цепочку необходимо продлить до Вас», — еще раз обратился он к Козлову.

Ранее в ходе инвентаризации свалок и бывших промышленных площадок, которые находятся рядом с населенными пунктами, насчитали около двух тысяч. Результаты инвентаризации будут собраны в реестр, дана оценка влияния каждого объекта на здоровье людей и на окружающую среду.