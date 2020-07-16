«Заполярный холод» остудил Центральную Россию. Чего ждать от погоды в ближайшие дни?

Центральную Россию накрыли дожди и достаточно низкие для июля температуры. Но такая пора продлится недолго, уверены синоптики.

Как рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, всему виной — циклон с севера.

«Дневная температура ниже нормы на три-четыре градуса. Это так называемый заполярный холод. Воздушные массы сформировались в Арктике, поступают к центру Европейской России и формируют условия погоды», — сообщил синоптик.

По его словам, до пятницы еще будет прохладно, но в выходные можно расслабиться и отдыхать при комфортной температуре в +21…+22 градуса. При этом сильных ливней в уикенд не стоит ждать.

Жара в столичный регион не вернется как минимум ближайшую неделю точно, заявила «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Еще 10 дней жары точно не будет, но станет теплее. Пасмурный, холодный циклон будет смещаться на Вологодскую область. Постепенно температура вернется к климатической норме», — отметила метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что июль — один из самых дождливых месяцев в году.