Экология 02 мая 2023, 09:57 Заморозки заметили в московском регионе прошлой ночью «Фобос»: в Подмосковье и Москве наблюдались заморозки до -2,4 градуса прошлой ночью Freepik

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Прошедший ночью заморозки до -2,4 градуса произошли в Москве и в Подмосковье. Об этом сообщил центр погоды «Фобос». Информация появилась на портале «Метеовести».

По данным «Фобоса», заморозки в ночь на 2 мая зарегистрировали метеостанции Бутово, Строгино, Михайловское, Внуково.

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«На главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха совсем немного не дотянулась до нулевой отметки и составила плюс 0,1 градуса», — говорится в сообщении.

Еще холоднее было в Подмосковье. Минимальные значения зафиксировали в Волоколамске, там было -2,4 градуса.

«Что интересно, „полюс холода“ Московской области — Черусти — стал самой теплой точкой на карте погоды столичного региона. Там температура воздуха не опускалась ниже 4,2», — отметили синоптики.

Это даже теплее, чем было в центре Москвы — метеостанция Балчуг ночью отметила понижение температуры до +3,6 градуса. Специалисты заявили, что это не последние майские заморозки. Ближайшей ночью они ожидаются на юге и востоке Московской области. Следующая холодная волна придет в регион, как ожидается, в конце недели.