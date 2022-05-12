Заморозки придут в Челябинскую область

Метеоцентр Челябинской области спрогнозировал заморозки в регионе. При этом там сохраняется пожароопасная обстановка. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«В ночь на 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», — говорится в сообщении.

При этом в ближайшие выходные в регионе будут сильные дожди, что поможет бороться с пожарами.

В МЧС жителей региона призвали соблюдать осторожность при обращении с огнем, чтобы не усугублять ситуацию.