Заморозки придут в Свердловскую область

В регионе начнутся снегопады и значительно упадет температура воздуха. В ночь на 12 ноября она опустится до -10 градусов. Также ожидаются гололед и ветер с порывами до 14 метров в секунду.

А вот жителей Москвы и области до конца ноября будет радовать бесснежная погода, так как зима начнется только в 20-х числах месяца. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.