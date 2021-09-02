Заморозки придут в Подмосковье в ночь на 3 сентября

Экстренное предупреждение о заморозках в отдельных районах Московской области выпустил региональный главк МЧС. В ведомстве предупредили, что в отдельных регионах Подмосковья в ночь на пятницу, 3 сентября, и ранним утром температура воздуха опустится до -2 градусов.

При резком изменении температурного режима жителям, страдающим от сердечно-сосудистых и астматических заболеваний, рекомендовали не выходить на улицу.

Водителей транспортных средств попросили отказаться от лишних маневров при движении, так как в случае непредвиденной ситуации нельзя резко тормозить на скользкой и влажной дороге.

Пешеходам посоветовали быть предельно внимательными при переходе проезжей части, так как видимость ухудшится.

«Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Московской области.

Самыми холодными днями первой осенней недели в московском регионе станут 3 и 5 сентября. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. По словам специалиста, дневная температура не превысит +10 градусов. К выходным в Москве и Московской области могут пройти осадки.

Метеоролог отметил, что теплая погода еще вернется. Это произойдет на следующей неделе. Время жаркой погоды уже прошло, но на улице ожидается вполне комфортная температура.