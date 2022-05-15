Заморозки придут в Москву и Подмосковье на следующей неделе

Жителей и гостей Московского региона 20 мая ожидают заморозки. Столбики термометров опустятся до отметки в -2 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На предстоящей неделе температура воздуха, по его словам, будет постепенно опускаться, также временами будут идти дожди.

«В ночь на пятницу распогодится и могут ударить заморозки, до -2…+3 градусов, днем небольшие дожди и +10…+15 градусов», — отметил Тишковец. Его слова привело РИА «Новости».

На грядущей неделе, как отметил синоптик, природа отбросит климат Москвы на три недели назад.

Он объяснил, что большую часть предстоящей недели синоптическая карта Европейской России будет представлена тыловой частью обширного североатлантического циклона.

«В понедельник ночью в Москве воздух остынет до +6…+8 градусов», — отметил Тишковец.

В то же время в Подмосковье столбики термометров опустятся до +4…+9 градусов.

«Забуксовавшая весна, несмотря на середину месяца, пока и не собирается порадовать жителей Центральной России настоящим и устойчивыми майским теплом», — заключил синоптик.