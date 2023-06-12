Экология 12 июня 2023, 22:01 Заморозки придут в 11 регионов России Глава Гидрометцентра Вильфанд: в ближайшие две ночи в 11 регионах РФ ожидаются заморозки Freepik

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В ближайшие две ночи в ряде российских регионов ожидаются заморозки. К минусовым температурам стоит подготовиться жителям Томской, Кемеровской, Новосибирской, Тюменской и других областей России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам легкий мороз придет в те регионы, где почти две недели была 35-градусная жара.

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«Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до -2 градусов. Это мощное вторжение холода», — сказал Вильфанд.

Также заморозки ожидают Иркутскую, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую области. На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов. В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае ночная температура составит около -3 градусов.

Ранее стало известно, что в якутском городе Удачном и еще нескольких районах республики выпал снег. В городе даже образовались небольшие сугробы.