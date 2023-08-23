Экология 23 августа 2023, 15:13 Заморозки пообещали жителям Чукотки и еще двух регионов России Синоптик Вильфанд: заморозки могут прийти на Чукотку, Урал и в Якутию Unsplash

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Серьезное похолодание может начаться уже в ближайшие дни на севере Якутии, на Чукотке и в Свердловской области. Там прогнозируют заморозки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.

«В ближайшие дни очень холодная погода будет на юге азиатской части страны — в Бурятии и Забайкальском крае. Ночью температуры будут понижаться до нулевых отметок, даже до заморозков», — рассказал он.

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По его словам, севернее Якутии и на Чукотке ожидается до -3 градусов. На градус выше будет в Свердловской области в ночные часы 23 и 24 августа.

Вильфанд добавил, что ближе к нулю столбики термометров опустятся ночью в Республике Коми и на востоке Архангельской области. Синоптик объяснил, что это связано с идущим из приполярных районов холодным воздухом. Примерно такая же погода прогнозируется и в Пермском крае.

Ранее москвичей предупредили о дождях и грозах в среду, 23 августа. Воздух прогреется в дневные часы примерно до +19 градусов.