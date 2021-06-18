Заморозки и усиление ветра начнутся в Башкирии

Сотрудники МЧС предупредили жителей Башкирии о том, что в ближайшее время в регионе начнутся заморозки, а ветер значительно усилится. Об этом сообщило агентство ToDay News Ufa.

Похолодает уже в ближайшие сутки. В некоторых регионах температура опустится до нуля. При этом в Зауралье из-за высокой температуры крайне велик риск возгораний.

Кроме похолоданий в некоторых регионах ожидается усиление ветра. Скорость ветра может достигнуть 12-17 метров в секунду.