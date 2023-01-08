Экология 08 января 2023, 00:07 Заморозки и гололедицу спрогнозировали в ночь на 8 января в Сочи Власти Сочи предупредили горожан о ночных заморозках 8 января Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Сочи до утра 8 января будут наблюдаться заморозки и гололедица. Об этом сообщила администрации курортного города.

«Ночью и утром 8 января на побережье Сочи ожидаются заморозки в воздухе до 2 градусов. На дорогах местами гололедица», — говорится в официальном сообщении.

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Также сообщается, что все спецслужбы Сочи перевели на усиленный режим работы.

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С 6 до 7 января в Сочи действовало штормовое предупреждение из-за непогоды. В этот период синоптики прогнозировали сильный ветер, снегопады и сход лавин в горах.

По данным мэрии, наиболее сильные дожди наблюдались минувшей ночью в Лазаревском районе курорта, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Жителям и гостям Сочи рекомендовали не пренебрегать необходимыми мерами предосторожности.

Ранее Росгидромет объявил штормовое предупреждение в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях из-за морозов. Сильный мороз ожидается в Московской и Ярославской областях ночью и утром 7 и 8 января.