Экология 02 февраля 2024, 11:17 Замеры на мусорных площадках будут делать с видеосъемкой РЭО

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При замерах наполненности мусорных контейнеров замерщики должны вести видеофиксацию. Это необходимо для установления корректных нормативов и последующего расчета тарифов. Российский экологический оператор подготовил техническое задание для регионов, чтобы новые требования были учтены при проведении работ.

В 2023 году Правительство выпустило новые правила расчета нормативов накопления ТКО, на основе которых формируются платежки за коммунальные услуги. Видеосъемка относится к одному из новых требований. Контроль за исполнением этого требования будет организован в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

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«Правила определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) были утверждены в августе 2023 года. Например, при проведении замеров должна проводиться фото- и видеофиксация, замерщики должны проверять, есть ли в контейнере вода, снег, уплотнение ТКО, чтобы избежать искажения измерений. Также по правилам замеры должны проводиться ежедневно в течение семи дней каждый сезон — весной, летом, осенью и зимой. Измерение количества отходов должно быть совмещено с вывозом ТКО, который должен происходить каждый день. Для субъектов РФ РЭО подготовил шаблон технического задания на оказание услуг по определению нормативов накопления ТКО. Вместе с нашими предложениями мы направим документ в регионы до конца недели», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Предложения РЭО учитывают положения Правил № 1390 (постановление Правительства РФ № 1390 от 26 августа 2023 года), приказа Минприроды № 919 от 26 декабря 2022 года и позволят минимизировать риски оказания некачественных услуг подрядчиками в части замеров отходов. Корректные измерения позволяют принимать эффективные решения тарифного регулирования.

«Субъект РФ вправе применять старые нормативы, установленные до вступления в силу новых правил, вплоть до того, как решит установить новые нормативы, но не позднее 1 июля 2027 года», — отметил заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин.

Информацию о проводимых измерениях количества ТКО органы исполнительной власти субъектов РФ должны размещать во ФГИС УТКО. Это следует из приказа № 919.