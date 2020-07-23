Закрывшую проезд к подмосковному СНТ кучу мусора увезли

Неизвестные лица вывалили кучу отходов химического производства с резким запахом на единственную дорогу, которая ведет к СНТ «Наладчик» Домодедовского городского округа. В итоге на дороге образовалась куча из огромных тяжелых валунов. Специалисты муниципального учреждения «Комбинат благоустройства» увезли мусор, мешающий проезду транспорта. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Домодедовского городского округа.

Как рассказала жительница СНТ Елена Кравченко, ее сосед и муж вдвоем пытались освободить дорогу, но не смогли. Тем более что после того, как один из мужчин оголенным участком кожи прикоснулся к валуну, у него вскочил волдырь.

В пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области заявили, что неизвестные выкинули отходы химической промышленности. Перевезти их самостоятельно жители не могут, так как на это нужно получить разрешение. Тем более нужно специальное место, которое готово принять этот вид мусора.

В ведомстве отметили, что это не первый случай, когда такие химические отходы выбрасывают в округе. В прошлом году были идентичные происшествия. Для поиска злоумышленников решили организовать операцию «Засада». Инспекторы патрулируют места, которые облюбовали неизвестные, чтобы избавиться от мусора, и ловят нарушителей вместе с полицейскими и инспекторами ГИБДД.

В пресс-службе администрации Домодедовского городского округа отметили, что дорога, ведущая в СНТ, не оборудована камерами. А злоумышленники выбрасывали мусор ночью, поэтому найти их пока не удалось. Теперь этим делом займутся правоохранительные органы. В администрации попросили всех жителей округа, если кто-то увидит, как неизвестные выкидывают мусор в неположенном для этого месте, тут же сообщить в полицию.