Экология 06 июля 2023, 16:44 Закрытые цифровые торги вторсырьем запустили в России Российский экологический оператор

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Пользователи Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) смогут участвовать в закрытых аукционах и выставлять лоты для избранных контрагентов. Новая функция на цифровой платформе, созданной Российским экологическим оператором, уже заработала для зарегистрированных пользователей.

«Площадка продолжает расширять свой функционал для наиболее широкого спектра взаимодействия между участниками отрасли по обращению с отходами. Уже сейчас на ЭТП появилась новая функция „закрытых лотов“, благодаря которой компании смогут проводить закрытые аукционы. На этом развитие площадки не останавливается, мы также с нетерпением ждем принятия законопроекта о расширенной ответственности производителя, чтобы нашей площадкой воспользовалось как можно больше игроков рынка», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Выставлять лоты в закрытом режиме могут все зарегистрированные пользователи. При выставлении лота необходимо выбрать поле «Закрытый лот».

«К закрытому аукциону можно добавить несколько компаний-контрагентов, с которыми пользователь хотел бы взаимодействовать в рамках своего лота. Например, пользователь может заранее добавить контрагентов в избранное и в рамках закрытых аукционов взаимодействовать только с ними», — сообщил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.