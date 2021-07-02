Законопроект по ответственности собственников судов за их правильную утилизацию внесен в Правительство

Планируется, что законопроект попадет на рассмотрение в Госдуму уже осенью.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, в России запущена «генеральная уборка» водных объектов морских акваторий и ликвидация накопленного экологического вреда на суше. «Проблема копилась десятилетиями. Почему-то было принято считать затопление корабля — нормальным видом утилизации, но это недопустимо».

По словам вице-премьера, сейчас в штабном режиме регионы вместе с профильными ведомствами и бизнесом работают над ликвидацией этой проблемы. Так, вице-премьер поручила Минтрансу составить перечень приоритетных брошенных объектов, у которых нет собственника, и для ликвидации которых требуется финансовая поддержка федерального бюджета. Если же имеется собственник затопленного имущества, он должен нести ответственность за его утилизацию.

«Наряду с расчисткой водных объектов необходимо вести профилактическую работу, не допускать подобного захламления, создавать систему, при которой кладбища кораблей просто не смогут появиться. В Правительство уже внесен законопроект, который обязывает собственника судна нести полную ответственность за свое имущество, правильно утилизировать корабли. Например, в Приморском крае более 26 затопленных судов имеют конкретных собственников. Они сами должны поднимать корабли, а не перекладывать финансовое бремя на плечи налогоплательщиков. Планируем, что закон будет внесен в Госдуму осенью этого года», — сказала Абрамченко.

Кроме того, по поручению Виктории Абрамченко администрациями субъектов вместе с Минтрансом, Минприроды и Минфином будет создана единая база затопленных кораблей, которая будет содержать характеристики объектов, собственников судов и план утилизации объектов. Такой реестр, уточнила вице-премьер, должен вестись без сложных бюрократических процедур в упрощенном виде. Также профильным ведомствам поручено создать единую базу наиболее эффективных решений по утилизации судов. Это позволит оптимизировать расходы бюджета и распространить лучший опыт на разные территории.