Экология 25 июля 2023, 15:00 Законопроект о совершенствовании РОП принят Государственной Думой РЭО

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Депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтении законопроект, направленный на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки (РОП). С принятием закона ответственность за утилизацию упаковки полностью перейдет с производителя товара на производителя упаковки. Вице-премьер Виктория Абрамченко обращалась к президенту РФ с просьбой поддержать законопроект для скорейшего принятия поправок.

«После вступления в силу закона о РОП ситуация с утилизацией отходов от использования товаров и упаковки качественно изменится. Напомню, что законопроект устанавливает ответственность за переработку отходов для всей производимой упаковки: 55% упаковки — в 2025 году, 75% — в 2026 году и с 2027 года — для всей упаковки. РОП также сыграет огромную роль в переходе к экономике замкнутого цикла в нашей стране — это фундаментальный экономический механизм, который является движущей силой развития циркулярной экономики», — заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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В рамках РОП будет введен новый подход к определению платы за неутилизируемые объемы, согласно которому чем менее экологична продукция или упаковка, тем выше ставка экологического сбора. Также будет создан реестр добросовестных компаний-переработчиков отходов. Закрытие ответственности через незарегистрированных переработчиков станет невозможным, отходы перестанут утилизироваться «на бумаге».

«Мы давно ждали принятие этого законопроекта. Законопроект предусматривает перенос ответственности с производителя товара на производителя упаковки. Это значит, что количество субъектов администрирования сократится с нескольких миллионов до 58 тысяч, таким образом администрирование станет более прозрачным и простым. Реформа механизма РОП даст толчок развитию циркулярной модели переработки и утилизации отходов. Для производителей упаковки и товаров это станет стимулом использовать вторичное сырье», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Законопроектом была принята поправка, согласно которой автоматизация и отчетность в рамках РОП будет осуществляться только через электронную систему Единой федеральной государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) посредством личного кабинета.

«Это важное системное решение, которое позволит сделать систему очень прозрачной, и вопрос администрирования будут намного проще», — отметил во время выступления в Госдуме депутат Александр Коган.

Также принято решение, что базовая ставка экологического сбора формируется, в том числе, на основе средних сумм затрат на транспортирование, накопление, обработку и утилизацию единицы массы изделия, что исключит задвоение оплаты.

«Бизнес очень переживал по вопросу того, кто платит за упаковку. Тот, кто производит преформу, или тот, кто ее выдувает. Уточнили формулировку, теперь все четко понятно, что теперь платит только за преформу», — добавил Коган.

Законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях 25 июля 2023 года. Всего поступило 27 поправок — 7 из них приняты, 20 отклонены.