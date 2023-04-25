Экология 25 апреля 2023, 11:03 Законопроект о РОП внесли в Госдуму

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Это необходимо для создания недостающих предприятий мощностью утилизации до 17,6 млн тонн ТКО

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу РФ законопроекта о расширенной ответственности производителя (РОП). Предполагается, что усовершенствованный механизм РОП позволит привлечь в отрасль по обращению с отходами средства, необходимые для строительства недостающих предприятий по утилизации мощностью переработки до 17,6 млн тонн ТКО.

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«Для нас это важнейший законопроект, который мы очень давно ждали. Он построен на простом принципе, который мы не устанем повторять: загрязнитель — платит. Речь идет об экосборе. Сегодня сумма поступающих от экосбора средств составляет примерно 5,1 млрд в год — как на на эти деньги построить предприятия по переработке 17,6 млн тонн ТКО? Это невозможно. Однако без инфраструктуры мы не добьемся показателей, которые устанавливает федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Рассчитываем, что препятствий запустить закон с 1 января 2024 года не возникнет», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В первую очередь законопроект подразумевает перенести ответственность на производителей упаковки. Это упростит контроль и регулирование субъектов РОП, так как значительно сократится число подконтрольных организаций — с 4 млн до 58,5 тысячи.

Поэтапно нормативы утилизации вырастут до 100%. Для сравнения — сейчас средний норматив на товары составляет 23%, на упаковку — 27%. Между тем, ставки экосбора будут определяться с помощью коэффициента экологичности — то есть исходя из сложности извлечения и переработки отдельных видов товаров и упаковки. Чем менее экологична упаковка, тем выше ставка экосбора.

Введенные меры позволят исключить липовые акты утилизации. С одной стороны это станет возможным благодаря созданию в рамках Единой федеральной государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) реестров товаропроизводителей и проверенных утилизаторов — недобросовестные подрядчики туда не попадут. С другой — вследствие исключения ассоциаций из исполнителей РОП.

Также в рамках усовершенствованного механизма РОП создается «конвертер», определяющий переход товаров в отход и затем в товар (продукт утилизации), предусматривается введение банковских гарантий и договора поручительства от утилизатора или уплата экосбора по факту ввоза товаров для импортеров.

Таким образом, повысится спрос на услугу утилизации, что неминуемо потребует создания новых мощностей переработки. В свою очередь, создание недостающих мощностей по утилизации отходов объемом 17,6 млн тонн позволит организовать 19 тысяч новых рабочих мест, снизит процент захоронения на полигонах, а также простимулирует стабильность тарифов на вывоз ТКО из-за низкого объема средств, уплаченных производителями в рамках экосбора.