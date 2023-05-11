Экология 11 мая 2023, 17:43 Законопроект о РОП обсудили представители отрасли на ПМЮФ-2023

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Законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП) обсудили представители Российского экологического оператора и отрасли по обращению с отходами на сессии «Реформа института РОП и импортеров товаров и упаковки». Мероприятие проходило в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

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«Та версия, которая будет рассмотрена в парламенте, является наиболее сбалансированной. Но нам предстоит еще разработать достаточно большое количество нормативных актов, которые должны указанные инициативы наиболее эффективно заставить работать в уже сложившихся и формируемых отношениях между утилизаторами, региональными операторами и многими другими участниками отрасли. Обсуждение, которое сегодня планируется провести на площадке форума, по нашему мнению, является крайне важным и своевременным. Своевременным потому, что законопроект как раз рассматривается Госдумой, а полезным потому, что профессиональное сообщество, которое собрано на площадке форума, является как раз теми специалистами, которые будут помогать нам формировать условия нормативного регулирования такого многопланового института, как расширенная ответственность производителя», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он поблагодарил всех участников и добавил, что по результатам обсуждения совместно с инициаторами тех или иных предложений будет начата работа по соответствующим нормативным документам, в том числе по продвижению их в профильных отраслевых институтах.

«Для нас, для природоохранного блока Правительства РФ это, пожалуй, главная законодательная инициатива, которая касается вопросов переработки твердых коммунальных отходов. И не только ТКО, но и множества других отходов товаров, которые должны получать вторую жизнь и возвращаться во вторичный оборот. Недавно Правительством был внесен в Государственную Думу законопроект по реформе РОП, и мы связываем очень большие надежды с тем, что этот законопроект позволит качественно изменить ситуацию с переработкой отходов от использования товаров и упаковки», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

«Всех нас стоит поздравить с тем, что законопроект — за последнее время трудно вспомнить другой, который встречал бы такое сопротивление на начальном этапе, наконец, внесен в Государственную Думу. И теперь уже можно его обсуждать, дополнять, вносить корректировки. Над ним можно работать, это публичная основа. Система обращения с отходами от использования товаров, которые и являются предметом расширенной ответственности производителя, движется в направлении внедрения более эффективных инструментов учёта и прослеживаемости, без четкой работы которых ответственность производителя и исполнение принципа „загрязнитель платит“ пробуксовывала, выстраивание долгосрочных отношений добросовестных утилизаторов, заинтересованных в сборе и маршрутизации вторичных ресурсов и взаимовыгодном сотрудничестве с региональными операторами, не происходило. Именно поэтому перезагрузка системы РОП на новых основах — шаг участников отрасли навстречу друг другу и к достижению главной цели — снижению полигонного захороненияа», — сказала исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП) был внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 25 апреля, соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.