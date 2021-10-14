Законопроект о накопленном вреде заводов направят в Госдуму

Правительство направит в Госдуму законопроект об ответственности промышленных предприятий за ликвидацию накопленного экологического вреда. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Документ был подготовлен по поручению президента Р Ф Владимира Путина.

«Собственники предприятий должны нести ответственность за неизбежный вывод из эксплуатации своих производств и ликвидацию накопленного вреда. Зачастую такое имущество либо продается, либо собственник объявляет себя банкротом. Тогда груз экологических проблем фактически ложится на плечи государства, всех налогоплательщиков. Мы исходим из необходимости закрыть эту лазейку, которая позволяет собственникам промышленных предприятий бросать предприятия. Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип „намусорил — убери за собой“», — сказала Абрамченко по итогам заседания правительства.

Суть законопроекта заключается в том, что владельцы заводов должны будут за пять лет до вывода предприятия из эксплуатации подготовить план по устранению негативных последствий от его деятельности.

Они также могут реконструировать объект, чтобы продлить его работу. Но тогда собственнику надо будет пройти проверки и экспертизы, подготовить смету и подтвердить финансовое обеспечение. За неисполнение обязательств по ликвидации владельцев будут ждать компенсационные платежи.

Законопроект распространяется на промышленные площадки и цеха крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятия, на которых используются токсичные вещества, а также объекты размещения наиболее опасных отходов.