Законопроект об ответственности предприятий за ликвидацию нанесенного экологического вреда будет внесен в Госдуму в ближайшую сессию. Такое заявление по итогам послания президента сделала курирующий экологию вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы должны не только оперативно решать последствия экологических кризисов, но и не допускать их. В этой связи важнейшим вопросом станет принятие законопроекта, подготовленного Правительством, в отношении ответственности собственников предприятий за „генеральную уборку“ территорий. Президент поручил ускорить принятие этого закона. <…>Законопроект Правительства будет внесен в Государственную Думу уже в эту весеннюю сессию», — заявила Абрамченко.

По словам зампреда российского правительства, предпринимателям необходимо усвоить справедливый принцип «намусорил — убери». Принятый проект закона коснется объектов, которые негативно влияют на природу, образуют вредные загрязняющие вещества или служат местом размещения отходов.

«К 2030 году мы проведем „генеральную уборку“ страны. Мы инвентаризируем экологически проблемные зоны и объекты. А затем и ликвидируем все самые опасные заброшенные площадки, которые влияют на здоровье и качество жизни людей. А еще создадим единую экологическую диспетчерскую», — добавила вице-премьер.

В будущем страну ожидают технологический подъем и агрессивное развитие инфраструктуры, которые будут сопровождаться как возрастающими экологическими рисками, так и острой потребностью в новых стандартах экологической безопасности. Правительство РФ работает над новыми «зелеными» механизмами, которые ограничат нанесение вреда окружающей среде, и сформируют пропорции между платежами на восстановление экологии и ущербом биосфере.