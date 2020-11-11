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    11 ноября 2020, 10:51

    Законодатели намерены запретить лишать природные памятники охраны без экспертизы

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Николай Валуев разрабатывает законопроект, вводящий экспертизу, которая предваряет упразднение памятника природы. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    По данным издания, в законе об ООПТ (особо охраняемые природные территории) не обозначены случаи, когда можно отменить статус, присвоенный памятнику природы. Отмечается, что свои правила действуют в каждом регионе и это приводит к тому, что иногда приговор памятникам выносится сугубо из экономических интересов, а не экологических.

    «Используя лазейки, некоторые регионы переводят особо охраняемые природные территории в другую категорию земель, и потом они обычно застраиваются. Чаще всего это касается городских территорий или на границах городов, например парков», — обратил внимание первый зампред думского Комитета по экологии и охране окружающей среды.