Законодатели намерены запретить лишать природные памятники охраны без экспертизы

По данным издания, в законе об ООПТ (особо охраняемые природные территории) не обозначены случаи, когда можно отменить статус, присвоенный памятнику природы. Отмечается, что свои правила действуют в каждом регионе и это приводит к тому, что иногда приговор памятникам выносится сугубо из экономических интересов, а не экологических.

«Используя лазейки, некоторые регионы переводят особо охраняемые природные территории в другую категорию земель, и потом они обычно застраиваются. Чаще всего это касается городских территорий или на границах городов, например парков», — обратил внимание первый зампред думского Комитета по экологии и охране окружающей среды.