Закон об ответственности бизнеса за эковред заработает в России с 1 сентября 2022 года

Закон об ответственности бизнеса за ликвидацию экологического вреда начнет работать в России с 1 сентября 2022 года. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она напомнила о ситуации вокруг очистки территории бывшего советского комбината «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области, где с 30‑х годов прошлого века накапливались опасные отходы от деятельности химического комбината.

«Казалось бы, накопил отходы — будь добр, ликвидируй. Но зачастую такое имущество либо продается, либо собственник объявляет себя банкротом», — пояснила Абрамченко.

Из-за этого нерешенные проблемы ложатся на плечи государства и всех налогоплательщиков. А прибыль от деятельности предприятия при этом получает собственник, который создал этот экологический вред.

«Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип „намусорил — убери за собой“», — подчеркнула она.

Действие закона распространится на промышленные площадки и цеха крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, на предприятия, где используются токсичные вещества, а также на объекты размещения наиболее опасных отходов.

Владельцы промышленных объектов за пять лет до конца срока эксплуатации будут обязаны разработать план мероприятий по устранению негативных последствий деятельности предприятия. Они должны будут либо вывести его из эксплуатации, либо реконструировать. Все эти мероприятия должны быть одобрены государственной экологической экспертизой.

Продление срока эксплуатации будет возможно только при наличии положительного заключения государственной экспертизы, проектной документации с обязательным экологическим аудитом.

Также ликвидатор обязан подготовить смету выполнения мероприятий и подтвердить финансовое обеспечение мероприятий. Контроль за обоснованностью расчетов финансового обеспечения и выполнением плана возьмет на себя Росприроднадзор.