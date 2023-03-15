Экология 15 марта 2023, 09:25 Закон об обязательной переработке упаковки для бизнеса могут принять осенью

Читать 360tv в

Обязанность может наступить уже в 2024 году

Законопроект об обновленной расширенной ответственности производителей (РОП) находится на рассмотрении в Правительстве РФ, депутаты могут принять его уже в осеннюю сессию, сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев на WASMA-2023.

Реклама

«Могу сказать, что законопроект по РОПу находится уже Правительстве РФ. По нашим оценкам, он должен быть принят в осеннюю сессию в этом году», — сказал Королев на пленарной сессии.

Реклама

Согласно РОП, производители упаковки должны самостоятельно утилизировать ее или платить экологический сбор. Эта обязанность для них наступит с 2024 года. Кроме того, в рамках РОП заработает реестр проверенных улилизаторов.