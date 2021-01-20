20 января Госдума в третьем чтении приняла поправки в лесное законодательство РФ. Как заявила профильный вице-премьер Виктория Абрамченко, данные изменения значительно обелят отрасль и окажут позитивное воздействие на вклад леса в экономику страны.

«Реализация мер позволит обеспечить достоверный учет качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, снизит ущерб от нелегальных рубок. Неучтенная, заготовленная нелегально древесина составляет ежегодно от 10 млн до 30 млн куб. м. При стоимости в 2000 рублей за кубометр по экспертным оценкам, это уже 20-60 млрд рублей. Все сделки с древесиной, в том числе с той, которая ранее попадала в серый оборот, будут регистрироваться в государственной информационной системе. Мы ожидаем, что улучшение контроля за оборотом древесины станет локомотивом повышения доходности лесной отрасли. Реализация новых подходов увеличит вклад леса в экономику страны», — резюмировала Виктория Абрамченко.

Напомним, 29 сентября 2020 года состоялось совещание с президентом РФ по развитию лесного сектора, по результатам которого и началась подготовка данного законопроекта. Разработка этих правовых изменений происходит также в соответствии с Планом мероприятий по декриминализации лесного комплекса, утвержденным профильным заместителем председателем Правительства РФ.

По словам Абрамченко, Рослесхоз и Рослесинфорг с первого дня 2021 года запустили эксперимент по прослеживаемости древесины с крупнейшими игроками лесной отрасли. Вскоре в России также появится электронный лесной реестр, в котором сведут информацию обо всех российских лесах.