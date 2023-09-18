Экология 18 сентября 2023, 14:00 Заключительные «Чистые Игры» при поддержке РЭО прошли во Владивостоке «ВКонтакте»

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Участники экоакции «Евразийский Кубок Чистоты» в рамках проекта «Чистые Игры» в Приморском крае собрали более одной тонны отходов. Седьмое мероприятие цикла прошло при поддержке Российского экологического оператора во Владивостоке 16 сентября.

«В Приморье состоялась итоговая экоакция „Чистые игры“. Более ста человек приняли в ней участие и собрали целую тонну отходов. Полезные фракции направили на переработку. Перед нами стоит задача заниматься экопросвещением среди жителей нашей страны, стимулировать их больше вовлекаться в экологическую повестку, а также воспитывать в них экопривычки по принципам экономики замкнутого цикла», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Всего за полтора часа игры 116 человек собрали более одной тонны отходов, а также девять артефактов. Итоговое мероприятие прошло при поддержке РЭО, а также ФГБОУ ВО ВВГУ и администрации города Владивосток. «Евразийский Кубок Чистоты» реализуется с использованием средств гранта Фонда президентских грантов.

«В „Чистых играх“ может участвовать любой желающий, проект рассчитан на вовлечение местных жителей. Благодаря подобным экоакциям они могут показать свое неравнодушие к окружающей среде родного города, области или края», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Игры уже прошли на Сахалине, Камчатке, в Санкт-Петербурге, Астрахани, Махачкале, Новой Москве.

«Чистые Игры» — это городской праздник, фестиваль, увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют отходы, получая за это баллы. В ходе игры участники используют мобильное приложение.