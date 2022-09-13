Регионы России подали заявок на создание мусорных заводов на 200 млрд рублей | 360°

Экология 13 сентября 2022, 15:30 Поделиться Telegram

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Viber Регионы России подали заявок на создание мусорных заводов на 200 млрд рублей

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Субъекты РФ хотят реализовать 83 проекта в сфере обращения с отходами

В Москве стартовала Российская неделя ГЧП (государственно-частного партнерства). В рамках конференции генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил на сессии «Экологичное партнерство: преодолеваем барьеры на пути к созданию современной инфраструктуры обращения с ТКО». Он рассказал, что регионы подали более 80 заявок на финансирование концессионных проектов по созданию объектов обращения с отходами на общую сумму почти 200 млрд рублей.

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«На данный момент на объекты инфраструктуры требуется порядка 550 млрд рублей инвестиций, несмотря на то, что уже вложено около 150 млрд рублей. Не через концессии мы финансировали 4–6 проектов в год. С концессиями у нас сейчас 83 заявки на финансирование проектов от 70 субъектов на общую сумму в почти 200 млрд рублей. В 2023 году мы рассчитываем закрыть пул заявок от всех регионов РФ. То есть в каждом регионе будет концессионное соглашение, в рамках которого мы будем строить объекты инфраструктуры. А концессионное соглашение предполагает, что мы финансируем до 95% от общего объема инвестиций», — сказал Денис Буцаев.

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Глава РЭО объяснил, почему таким удобным инструментом пока не все воспользовались. Во-первых, у регионов нет опыта и знаний о том, как работать с концессиями. Но РЭО помогает субъектам РФ готовить всю необходимую документацию. Во-вторых, требуется проводить обучение руководства регионов и объяснять, как именно концессии помогают снизить нагрузку на тариф. В-третьих, для публичного партнера в рамках концессий более жесткие условия, однако они компенсируются стабильностью реализации проекта.

Чтобы получить финансирование РЭО в рамках концессионных соглашений, проекты должны отвечать ряду требований. Все объекты ТКО должны находиться в территориальной и федеральной схемах обращения с отходами, а также в паспорте регионального проекта и региональной программы.

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