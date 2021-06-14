Загрязненные водоросли нашли на побережье Сахалина. Видео

На побережье Татарского пролива на Сахалине специалисты обнаружили водоросли, предположительно измазанные мазутом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

«Первичная проверка показала, что загрязнен берег в районе села Дуэ, скал „Три брата“, бывшей нефтебазы и села Половинка. Было принято решение привлечь к ликвидации разлива нефтепродуктов специализированную организацию», — говорится в сообщении.

Сегодня специалисты возьмут пробы для определения загрязняющего вещества. Также на место выехали представители сахалинского управления Росприроднадзора, регионального министерства экологии и центра «Экоспас». В пресс-службе уточнили, что губернатор области Валерий Лимаренко держит ситуацию на личном контроле.

В соцсетях появилось видео, на котором можно разглядеть загрязненные водоросли, выброшенные на берег. Местный житель, потрогав их, предположил, что они перепачканы в мазуте.

В начале лета Мраморное море к югу от Стамбула покрылось слоем слизи из органики и микроскопических водорослей.