Загрязненные бухты Камчатки сняли из космоса

Прибрежные участки и бухты Камчатки, где ранее было выявлено загрязнение воды, сняли со спутников. Фотографии опубликовал на своем сайте и социальных сетях Роскосмос.

На опубликованных кадрах можно увидеть Авачинскую губу и расположенные там Бабью бухту, а также Большую и Малую Лагерные бухты.

В госкорпорации уточнили, что съемка велась со спутников дистанционного зондирования Земли для мониторинга экологической обстановки. Наблюдению помешала облачная погода, которая установилась в регионе. Полученные материалы передали следователям и властям Камчатского края для экспертизы.

На минувшей неделе жители Камчатки опубликовали в социальных сетях фотографии и видео с Халактырского пляжа, который был весь усыпан трупами морских обитателей. Часто приходящие на пляж серферы рассказали, что вода окрасилась и приобрела неприятный запах. Кроме того, если выйти в океан, то после появляется раздражение на коже и болят глаза.

Проверку начал Следственный комитет. На Халактырский пляж выехал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он заявил, что информация о загрязнении воды в районе побережья Камчатки подтвердилась, но причины этого явления пока неизвестны. Он пообещал, что проверит и другие бухты, где жители жаловались на изменение цвета и запаха воды.

На Халактырском пляже специалисты отобрали пробы воды, грунта, песка, донных отложений и биоматериалов погибших животных. Для проведения экспертизы все это отправят в Москву, где должны установить, какое отравляющее вещество попало в акваторию.

Пока власти региона рассматривают три версии случившегося: техногенное загрязнение с разливом токсичных веществ, поднятие водорослей со дна во время шторма и активность вулканов.

При этом Владимир Солодов отметил, что накануне в Лагерных бухтах Камчатки зафиксировали максимальную концентрацию нефтепродуктов. В субботу, 3 октября, она превышала предельную норму в семь-девять раз. Но уже на следующий день эти показатели снизились до стандартных. Губернатор Камчатки предложил дождаться результатов экспертизы проб, чтобы установить окончательную причину загрязнения.

Ранее Владимир Солодов заявил, что намерен обратиться к федеральным властям с предложением создать единую систему мониторинга по выявлению неблагоприятных для экологии явлений. Он пояснил, что такое дистанционное зондирование с использованием космических снимков позволит быстрее находить пострадавшие участки и оперативно принимать решения, чтобы не доводить ситуацию до критической.