Загрязнение воздуха из-за лесных пожаров снова выявили в Якутске

Из-за лесных пожаров в Якутске провели лабораторный мониторинг атмосферного воздуха. Выяснилось, что предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ выше в 1,2–1,9 раза.

Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Якутии.

«Установлено превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: по взвешенным веществам — до 1,4 ПДК, взвешенным частицам РМ 2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра — прим. ред.) — до 1,9 ПДК, РМ 10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров — прим. ред.) — до 1,6 ПДК, диоксид азота — до 1,3 ПДК, сажа (углерод) — до 1,25 ПДК», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что концентрация вредных веществ к вечеру сильно упала — утром 18 июля она была намного выше. Но, даже несмотря на снижение, ПКД остался выше нормы.

Дым от лесных пожаров попадает в Якутск с западным ветром со стороны Горного района. Из-за сильной задымленности и нулевой видимости в городе встала работа аэропорта.

В Якутии до сих пор сохраняется сложная ситуация с тушением пожаров. Мешает сильный ветер и жаркая погода без дождей. Несмотря на то, что источников возгорания становится меньше за счет тушения, огонь быстро распространяется. Председатель общественной организации «СахаЭко» Иван Степанов рассказал «360», что пламя подобралось к нескольким населенным пунктам на расстояние меньше пяти километров.