Загрязнение воды не повлияло на ловлю рыбы на Камчатке

Ловный промысел на Камчатке не пострадал от загрязнения воды в Тихом океане. Промышленники не сообщали о проблемах с уловом. Об этом сказали в правительстве края.

«Никаких сведений от рыбаков, от капитанов судов не поступало о том, что они наблюдают какие-либо поведенческие или внешние изменения уловов. Все в порядке», — рассказал заместитель министра рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Давыдов. Его слова приводятся на официальном сайте правительства региона.

Он добавил, что предприниматели не жаловались на изменение воды или рыбы, странный запах или цвет, гибель морских обитателей или изменение количества улова. Поэтому можно сделать вывод, что загрязнение не повлияло на рыбный промысел в Камчатском крае.

Также уточняется, что промысел ведется достаточно далеко от тех мест, где зафиксировали гибель морских животных и попадание неизвестных химикатов в воду. Рыбу обычно ловят в Охотском и Беринговом морях, а также в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах.

Ранее стало известно, что за сутки работы горячей линии по экологической обстановке в Камчатском крае поступило 12 звонков.