Экология 14 июня 2023, 10:05 Загрязнение реки Лены зафиксировали после столкновения танкеров Губернатор Кобзев сообщил о превышении ПДК нефтепродуктов на Лене после аварии танкеров piqsels

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Разлившееся после столкновения двух танкеров топливо спровоцировало загрязнение воды в реке Лене. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram-канале о первых результатах анализов.

«Превышение ПДК по нефтепродуктам в акватории реки Лены, по предварительным данным, действительно фиксируется», — написал он.

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Первые результаты исследований обсудили на заседании рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям. Полную ясность, по словам главы региона, даст заключение Роспотребнадзора, пока выпустили только промежуточные итоги анализов. Режим чрезвычайной ситуации в Киренском районе и запрет на использование воды решили сохранить.

Игорь Кобзев сказал, что, кроме правоохранителей и лаборантов, ситуацией заинтересовались ученые. Директор Иркутского института химии имени А. Е. Фаворского СО РАН Андрей Иванов объяснил, что загрязнение нефтепродуктами для реки Лены — нередкое явление, потому что она судоходная. Промысловых пород рыбы в реке нет, а те, что плавают, токсичной не станут, только получат неприятный запах.

В Киренском районе 12 июня танкер «Ерофей Хабаров» столкнулся со стоявшим на ремонте ТР-901, в воду попали до 90 тонн бензина. Первым судном управлял помощник капитана, потому что его начальник находился под действием алкоголя. Предполагаемый виновник скрылся из Иркутской области, правоохранители занялись его розыском.