Эксклюзив 24 августа 2023, 17:54 Загрязнение пруда и массовый мор рыбы выявили в селе Софьино Минэкологии Подмосковья выявило массовый мор рыбы в пруду села Софьино пресс-служба Минэкологии Подмосковья

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Сотрудники Минэкологии Московской области провели обследование пруда в деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа и подтвердили сообщение о загрязнении водоема. В пресс-службе министерства рассказали «360», что там действительно выявили массовый мор рыбы.

Местные жители пожаловались, что в пруд три дня подряд сливается неизвестное вещество. По их словам, рыба в водоеме плавает кверху брюхом, а вокруг стоит «ужасная вонь».

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«А раньше люди тут отдыхали, плавали, рыбу ловили. Сейчас [пруд] хуже атомной „Фукусимы“ стал», — говорилось в сообщении.

На место выехали сотрудники Минэкологии и подтвердили эти факты. По всей территории пруда площадью около 1,2 гектара выявлен массовый мор рыбы, а сам водоем замусорен.

«Присутствует устойчивый запах неочищенных канализационных стоков, незаконные водовыпуски не выявлены, пруд замусорен, подход к урезу воды ограничен ввиду густой кустарниковой растительности», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники лаборатории исследуют пробы воды. Также назначено комиссионное обследование с представителями местной администрации, которое поможет выявить незаконные факты сброса.

Ранее жители деревни Черное в Балашихе пожаловались на забор, который неизвестные поставили в водоохранной зоне. Ограждение принадлежало собственникам земельных участков СНТ «Твой сад». Права на пользование водоемом у СНТ не было.