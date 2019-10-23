Зачем разделять мусор? Экоблогер показала сортировочный центр ТБО в Балашихе в прямом эфире

А правда ли есть смысл сортировать мусор? Вопрос популярный. Особенно часто его задают Экоблогерам, которые пропагандируют отдельный сбор. Например, Маргарите Морозовой. У нее свой блог в «Инстаграме». Так вот, однажды утром она решила забраться в мусоровоз и показать своим подписчикам, куда увозят мусор из синих баков.

Утро. Свалка. Девушка с телефоном. Это экоблогер Марго — и она в прямом эфире «Инстаграма». Девушка настроена решительно. Подписчики атакуют одни и тем же вопросом — а есть ли смысл сортировать мусор? Подписчики в гневе — мол, видели, как мусоровозы в итоге сгребают мусор из серых и синих контейнеров в один отсек. Настала пора проверить.

«Друзья, вы часто говорили о том, что вы видели, как мусоровоз сгребает весь мусор со всех сортировочных контейнеров в машину. Я хочу проверить, все ли идет по регламенту!» — сказала Маргарита Морозова, экоблогер.

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Экоблогера часто подписчики спрашивают, можно ли все это вторсырье помещать в пакет? Можно, так как он тоже переработается. Но для начала отходы попадут в сортировочный центр. Заинтригованная Марго не собирается останавливаться. Всю систему раздельного сбора она знает в теории. Но увидеть своими глазами — другое дело. Журналисты «360» вместе с экоблогером отправились на сортировочный центр.

Тем временем, мусоровоз заезжает на специальную площадку с весами. Данные фиксируют. Затем выгружает мусор и вновь возвращается на весы. Так специалисты центра вычисляют, сколько отходов собрали за день. Статистика радует — с каждым месяцем в синих баках все больше вторсырья. Это значит, что жители Подмосковья привыкают к системе раздельного сбора. Мусор выгружают в специальном ангаре, он попадает на сортировочную ленту. Дальше — тонкая ручная работа. Здесь у каждого специалиста есть своя задача, каждый отбирает свою фракцию. Затем уже отсортированные отходы прессуют. В итоге получаются блоки выше человеческого роста. Из них сделают новые вещи. Экоблогер Марго продолжает вести трансляцию, стараясь не упустить не единой детали.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы видим уже склад готовой продукции — это те фракции, которые в дальнейшем идут уже на переработку. Все мы прекрасно понимаем, что в синий контейнер нужно складывать пластик, бумагу, стекло и металл», — сказала Маргарита Морозова, экоблогер.

А на соседнюю точку приезжает уже серый мусоровоз. По возможности, мусор из серых контейнеров тоже сортируют. Но выкидывая пластик, стекло и бумагу в синий контейнер — вы существенно упрощаете жизнь людям, которые сортируют содержимое синих баков руками.