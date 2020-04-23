Забайкалье объявило режиме ЧС в лесах из-за пожаров

В Забайкальском крае начались лесные пожары. Министерство природных ресурсов региона заявило о введении режима чрезвычайной ситуации. Выезд в лес теперь запрещен.

В Минприроды уточнили, что после введения режима ЧС огонь нельзя разводить даже на дачных участках. Информация опубликована на сайте ведомства.

«Запрещено все, что связано с огнем», — подчеркнул глава управления государственного надзора и охраны леса министерства природных ресурсов Забайкальского края Максим Суворов.

С начала года специалисты ликвидировали более 500 пожаров в регионе. Основными причинами возгорания стало выжигание растительности, неосторожное обращение с огнем и неконтролируемый пал на полях.

Против поджигателей, личность которых удалось установить, возбудили уголовные дела. Виновным придется возместить ущерб от лесных пожаров и заплатить за их тушение.

В Авиалесоохране уточнили, что накануне в регионе выявили семь пожаров. Огонь охватил площадь в 4,9 тысячи гектаров.