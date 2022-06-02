Забайкалье и Алтайский край показали худший результат в мусорной реформе за апрель

Российский экологический оператор (РЭО) подвел итоги за апрель 2022 года в части выполнения мероприятий в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и назвал отстающие по выполнению плана субъекты РФ. По данным регионов, представленным РЭО, на обработку в апреле было направлено 48,1% твердых коммунальных отходов, на утилизацию — 11,4%.

«РЭО регулярно собирает данные от регионов в части объемов обработки и утилизации ТКО. В апреле 2022 года, согласно мониторингу, доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в Российской Федерации составила 48,1%, на утилизацию — 11,4%. Доля направленных на захоронение ТКО составила 79,2%», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Также РЭО подготовил перечень субъектов РФ, которые не достигают плановых значений по направленным на утилизацию и обработку ТКО в апреле 2022 года и имеющих минимальную долю по ним.

«В список не достигающих плановые значения показателей по доле утилизации и обработки ТКО в апреле 2022 года и имеющих минимальную долю по ним регионов вошли Алтайский и Забайкальский края, Республики Карелия, Северная Осетия-Алания, Амурская область. Плановых значений по утилизации также не достигли Чукотский автономный округ и Новгородская область, по обработке — Республика Коми», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Ранее РЭО представлял результаты реализации реформы чистоты за февраль 2022 года. Согласно мониторингу, доля направленных на обработку (сортировку) ТКО в Российской Федерации составила 46,2%.