Жителям бедных стран предложили больше платить за спасение лесов

Эксперты благотворительной организации «Сеть третьего мира» назвали неэффективной и вредной действующую мировую систему возмещений за нанесенный вред экологии. Чтобы изменить ситуацию, они предлагают больше платить народам бедных стран за жизнь в лесу.

Представленный специалистами доклад содержит призыв к «глубокой реорганизации глобальной постпандемической экономики, чтобы предотвратить дальнейший ущерб планете». Об этом сообщил телеканал «Би-би-си».

В исследовании упомянули программу ООН, которая подтвердила эффективность работы местного населения. По ней местные жители получают финансовые выплаты за сохранение флоры и фауны на территории проживания. Денег на эти цели выделяют недостаточно.

Авторы документа указали на триллионы долларов, которые ведущие экономики мира неэффективно расходуют на сохранение окружающей среды. Зачастую деньги попросту не доходят до территорий, пострадавших в результате добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, промышленности и других видов деятельности.

Страны третьего мира вместо распределения средств, выделенных за ущерб экологии, на сохранение природы вынуждены тратить деньги на погашение своего госдолга. Получается замкнутый круг: ежегодные триллионные траты уходят фактически в никуда, природа деградирует, а проблемы экологии остаются нерешенными.

В «Сети третьего мира» указали на необходимость кардинально пересмотреть действующие механизмы экологических выплат, которые осуществляют государства и компании. Долги стран третьего мира благотворительная организация предложила активно списывать. Также необходимо увеличить размеры финансовых компенсаций за нанесенный ущерб окружающей среде. Это поможет остановить деградацию природных систем.

Активисты призвали не привязывать экологические выплаты к каким-либо условиям, «иначе мы просто продолжим копать яму и заливать ее деньгами». Они заметили, что получаемый компаниями доход несоизмеримо больше расходов на помощь природе.