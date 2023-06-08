Экология 08 июня 2023, 16:17 За первую неделю работы первого экодома в Свердловской области жители сдали 150 кг вторсырья

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С 27 мая экодом посетили более 200 человек, принято около 150 килограмм вторсырья.

Российский экологический оператор подвел итоги первой недели работы экодома «Никольский» в Свердловской области. Сотрудники экодома уже приняли участие в Дне села Никольское и стали спикерами Форума Юных Горожан. Также еще до открытия павильона организован экоурок в школе № 1 города Сысерти.

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«Проекты по типу экопунктов и экодомов отвечают принципам экономики замкнутого цикла, по которым отходы должны обретать новую жизнь, а не ехать на свалки. Но помимо утилизации в таких местах хорошо развито экопросвещение. Например, это видно по работе экодома в Свердловской области. Активное участие организаций и граждан позволяет меньше отходов направлять на захоронение, поэтому мы поддерживаем развитие подобных проектов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Экодом представляет собой современное пространство, на площадке которой организованы разные функциональные зоны для проведения обучающих мероприятий, экоуроков, мастер-классов, экологических игр и активностей, выставок, зона для просмотра фильмов, чтения книг. Отдельно выделена зона для приема вторсырья: макулатуры, пластика, стекла, металла. Все собранное вторсырье, будет направляться для дальнейшей переработки.

«Экодом „Никольский“ стал не только первым в регионе, но и первым, открытым в сельской местности (село Никольское Сысертского городского округа). Благодаря размещению экодомов в небольших населенных пунктах формирование экологической культуры становится более доступным и наглядным. Прямо на площадке экодома можно принять участие в мастер-классе по изготовлению брелков из перемолотых на велошредере пластиковых крышек и пакетов, а также увидеть, как ПЭТ-бот перерабатывает пластиковые бутылки в нить для 3D-принтера», — отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Экодом «Никольский» является частью масштабного экопросветительского проекта, который реализует «Холдинговая компания „Экологические системы“ (ХКЭС) на территории Уральского федерального округа. В настоящее время в проекте участвуют Тюменская и Свердловская области, ХМАО и ЯНАО. Целью проекта является формирование у населения экологической культуры, развитие интереса и бережного отношения к окружающей среде, популяризация раздельного накопления отходов и совершенствование действующей системы обращения с отходами. В планах у компании открытие в текущем году экодомов в Сысерти, Серове, Краснотурьинске, Ишиме, Тюмени, Тобольске, Нижнем Тагиле.