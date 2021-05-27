За два года в России построили 106 объектов обращения с отходами

Более сотни объектов обращения с отходами заработали в России за последние два года, еще 868 предстоит ввести в эксплуатацию до 2030 года. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на IX Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

«За прошедшие два года мы ввели 106 объектов обращения с отходами. В первую очередь это мусоросортировки, они критически важны для всей цепочки обращения с твердыми коммунальными отходами. До 2030 года нам нужно ввести еще 868 предприятий. Это уже будут не только объекты сортировки, но в том числе объекты утилизации», — сказал Буцаев, выступая на сессии, посвященной национальным стратегиям и проектам в области экологии и охраны окружающей среды.

В четверг, 27 мая, Денис Буцаев представил на НМЭК основные направления реформы обращения с отходами и основные промежуточные результаты. Одним из направлений он назвал создание инфраструктуры, которая обеспечивала бы 100% обработки всей сортировки и 50% утилизации.

По словам Буцаева, сейчас в России на сортировку идут 20 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, это треть от всех ТКО, образующихся в стране за год. К 2030 году эта цифра должна вырасти кратно, отметил глава госкорпорации.

IX Невский международный экологический конгресс проходит в Санкт-Петербурге 27−28 мая. Российский экологический оператор выступил инфопартнером и соорганизатором мероприятия.