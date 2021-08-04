Вызвавший смерчи холодный фронт направился в Пермский край

Сильный шквалистый ветер ожидается на западе Пермского края вечером в среду, 4 августа. В регион придет холодный фронт, который накануне привел к возникновению смерчей в Тверской области. Об этом говорится в сообщении ГИС-Центра пермского госуниверситета.

По данным специалистов, потенциально опасная ситуация может сложиться в соседней Удмуртии и западных районах Пермского края, где условия благоприятны для развития сильного ветра. Однако формирование смерчей маловероятно из-за высокой влажности в низких слоях атмосферы.

Днем погоду в Пермском крае будет диктовать тропическая воздушная масса, пришедшая из Оренбургской области. Температура воздуха поднимется до +35 градусов. Полярный фронт в это же время наступает с северо-запада. При столкновении двух стихий может начаться сильная гроза со шквалистым ветром.

Краевой главк МЧС выпустил предупреждение о кратковременных грозах с порывами ветра до 20 метров в секунду. Жителям напомнили, что от непогоды не стоит укрываться под одиноко стоящими деревьями, подходить к водостокам и молниеотводам.

Смерчи в Тверской области привели к гибели трех человек, среди которых был ребенок. Скорость ветра во время грозы достигала 25 метров в секунду. Стихия повалила более 90 деревьев и повредила кровли 65 жилых домов.