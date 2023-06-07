Экология 07 июня 2023, 12:57 Вызовы для регоператоров и торговля вторсырьем: РЭО обсудил с экспертами систему обращения с ТКО на форуме «Экология»

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Электронные торги вторсырьем, законодательное регулирование компостирования и вызовы в работе регоператоров: представители Российского экологического оператора обсудили с экспертами вопросы, касающиеся отрасли обращения с отходами, на сессии «Система обращения с ТКО: повышение экономической эффективности на всех этапах жизненного цикла» форума «Экология».

«Электронная торговая площадка РЭО — инновационный ИТ-продукт. Он концептуально меняет подход к организации и контролю за оборотом отходов, вторичных ресурсов и услуг по утилизации в отрасли обращения с отходами. Цифровая платформа позволяет проводить безопасные сделки по купле-продаже вторсырья, ВМР и услуги по исполнению нормативов расширенной ответственности производителей (РОП), отследить все бизнес-процессы. Наш сервис является ключевым элементом в формировании экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Сегодня нашу Цифровую платформу в своей работе задействуют сотни участников рынка и отрасли. И их число продолжает расти. Из 100% пользователей платформы почти половину составляют утилизаторы — сегодня их свыше 40%. Далее идут товаропроизводители и импортеры, заготовители, объекты обработки и региональные операторы и другие участники отрасли», — рассказал Заур Абдурахимов на сессии.

Суммарное предложение по всем действующим лотам сейчас превышает 600 млн рублей. Сейчас наибольший объём составляют полимеры — их 34,07%, далее идет макулатура 21,33% и стекло — 10,8%. Также представлены такие лоты, как резина и металл (по 8,86% каждый), потом — электроника (6,09%), текстиль (3,88%), промышленные или строительные отходы (2,79%), нефтепродукты (2,49%) и прочие.

Заместитель директора РЭО Алексей Макрушин в своем выступлении отметил, что отходы, в том числе, будут перерабатываться с применением технологий компостирования и производства топлива из отходов: «Для того, чтобы достичь целей, установленных федеральным проектом, к 2030 году, заключать концессии и проектировать строительство нужно уже сейчас. А это значит, что все необходимые изменения в законодательство, стимулирующие утилизацию путем компостирования и производства из отходов топлива, нужны в самое ближайшее время».

На сессии также выступила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова. В рамках подготовки к дискуссии по вопросам повышения экономической эффективности на всех этапах жизненного цикла системы обращения с ТКО, которая состоялась на форуме, был проведен опрос региональных операторов по обращению с отходами, членов Ассоциации, которые работают в 65 регионах страны. И одной из важнейших проблем было названо получение доступа к информации о персональных данных для оформления услуги и счетов.

«Формальная позиция, что возможно получать информацию у самих собственников, в органах госвласти субъектов РФ, органов МСУ, а с 1 марта 2023 года — также и через нотариуса, не снимает вопрос. Нотариус решает сам в этом случае, что „доказательства верны, точны, достоверны“. Нотариусы рисковать не любят и ждут разъяснений от Федеральной нотариальной палаты. Есть системное эффективное решение, которое носит межведомственный характер. Минстроем России проводится работа по реализации функционала ГИС ЖКХ в части ведения в Системе реестра собственников жилых помещений (в том числе для голосований через систему). Доступ к этим сведениям снимает многие проблемы. Мы знаем, что подобные предложения уже поступили — по управляющим и ресурсоснабжающим организациям. Региональные операторы должны быть также в этом списке. и мы как Ассоциация уже работаем с уполномоченным органом в этом направлении», — сказала Гулимова.