Вывоз отходов в России будет мониторить ИТ-инфосистема

Минприроды вынесло на обсуждение законопроект о расширении полномочий Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщает в пятницу пресс-служба компании. В частности, законопроект наделит РЭО функциями мониторинга региональных операторов по вывозу отходов, а также полномочиями по созданию ИТ-инфосистем.

«После принятия законопроекта РЭО сможет полноценно формировать и управлять комплексной системой обращения с отходами, участвовать в государственной политике по охране окружающей среды и противодействию изменениям климата. Но главное, что все ключевые функции, необходимые для управления отраслью, будут на законодательном уровне сосредоточены в одном месте. В том числе это касается создания единой цифровой платформы, которая будет представлять собой государственную информационную систему экологического мониторинга», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Законопроект наделяет РЭО полномочиями оператора информационных систем, их разработкой также занимается госкомпания, такое поручение давала вице-премьер Виктория Абрамченко в декабре прошлого года. Единая цифровая платформа в экологической отрасли поможет вести мониторинг сбросов и выбросов загрязняющих веществ, влияющих на качество окружающей среды и глобальные изменения климата.

Будет сформирована общая ИТ-архитектура в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами. Также будут снижены риски дублирования функций в информационных системах экологической отрасли. А это уже позволит оптимизировать затраты на создание и содержание таких систем, а также позволит создать более эффективный механизм информационной поддержки во время управленческих решений.