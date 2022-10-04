Вывоз мусора станет дешевле после новых методов расчета | 360°

Экология 04 октября 2022, 10:36 Поделиться Telegram

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Viber Вывоз мусора станет дешевле после новых методов расчета

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Новый способ оценки объема образуемых отходов, за вывоз которых платят граждане, позволит снизить плату в несколько раз. Благодаря новому методу расчета удастся устранить существенную разницу в тарифах, сообщил Российский экологический оператор.

Сейчас регионы сами устанавливают нормативы накопления отходов, четыре раза в год проводят замеры в течение семи дней. На основе данных выявляют финальный показатель и выставляют счета гражданам. В итоге нормативы накопления твердых коммунальных отходов для одного и того же продуктового магазина в соседних регионах могут отличаться в более чем в 10 раз, привели в качестве примера в РЭО.

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Чтобы исправить ситуацию, в РЭО предлагают к существующим замерам добавить видео- или фотосъемку, весовой контроль и сравнительный анализ данных по новой формуле и с новыми вводными. Это базовый показатель (объем отходов в многоквартирных домах) и поправочный коэффициент.

Базовым нормативом называется среднее значение за все время замеров отходов в регионе. Его умножают на коэффициент, который зависит от территории (дом, детский сад, другая площадка).

Новые методы приблизят расчеты к фактическому образованию отходов, оплата станет справедливой, считают в РЭО. Как уточнили в Минприроды РФ, поправки закрепили в совместном проекте постановления правительства.

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