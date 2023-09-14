Экология 14 сентября 2023, 14:10 Выставка «ВэйстТек» открылась при участи РЭО РЭО

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В Москве открылась 15-я Юбилейная международная выставка «ВейстТек» по управлению отходами. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев принял участие в открытии и передал приветственное слово от вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Отличительной чертой [выставки] является возможность обсуждать, формировать предложения относительно новых подходов по развитию отрасли. В большинстве своем ориентация — на инновационные разработки, технологии и те, которые становятся стандартом отрасли. Это возможность приглашать очень широкий спектр экспертов, которые являются основой мозгового штурма, в том числе вырабатывая инициативы, которые потом находят продолжение в законодательных актах, как правительства, так и всего природоохранного блока нашей страны», — сказал Буцаев в приветственном слове.

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Куратор экологического блока в Правительств РФ, вице-премьер Виктория Абрамченко также передала приветственные слова организаторам и участникам «ВейстТек». Она указала, что вот уже в 15-й раз выставка объединяет тысячи специалистов, занятых в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами.

«Благодаря экспертной дискуссии и широкой представленности бизнеса, государственных институтов и представителей общественных организаций выставка по праву становится флагманской площадкой для обмена опытом в индустрии. А передовые решения, представленные на выставке практически со всех регионов России, содействуют достижению целей национального проекта „Экология“. Перед отраслью стоят масштабные задачи по обеспечению комфортной среды для жизни граждан, прежде всего за счет создания эффективной системы обращения с отходами, технического перевооружения отрасли и внедрения наилучших доступных технологий. Уверена, что только в тесной кооперации бизнеса и государства удастся выработать подходы для решения всех задач», — отметила Абрамченко.

Представители РЭО осмотрели представленную продукцию на выставке и обсудили с экспертами реализацию реформы отрасли по обращению с отходами.