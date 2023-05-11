Экология 11 мая 2023, 12:09 Выставка современного искусства пройдет в рамках НМЭК-2023

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Арт-объекты галереи «Триумф», арт-кластера «Таврида» и Recycle Group будут представлены на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК). Выставка пройдет при поддержке Российского экологического оператора.

«В этом году на НМЭК будет представлена экспозиция современных художников на тему экологии и переработки. Наши давние партнеры из галереи „Триумф“ и Recycle Group подготовили арт-объекты, затрагивающие вопросы экономики замкнутого цикла, переработки отходов, раздельного сбора», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Резиденты галереи «Триумф» и творческое объединение Recycle Group представят арт-объекты «Дерево познания» Евы Хелки, «Камни», «Ширму», арт-объекты Ивана и Марии Репкиных.

Выставка арт-кластера «Тавриды» будет представлять собой арт-объекты «Дальневосточный леопард», «Нерпа каспийская», «Камышевая жаба», «Утка мандаринка», «Касатка», «Сайгак», «Лошадь Пржевальского», «Птица додо», «Ирбис», «Панда».

«Тема экологии в современном искусстве отражена очень широко. Арт-объекты отражают идеи разумного потребления и использования отходов. Российские авторы, представленные на НМЭК, используют в своих работах экологичные приемы и материалы», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В рамках Конгресса РЭО организует показ модных коллекций из вторсырья, выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую переработки. В 2023 году Невский международный экологический конгресс проходит 25−26 мая.