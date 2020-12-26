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    26 декабря 2020, 11:45

    Высота снежного покрова в Москве достигла нормы

    Алена Макаренко

    Высота снежного покрова в Москве достигла нормы впервые за зиму. Сугробы выросли до 16 сантиметров. Пора вставать на лыжи! Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова привело РИА «Новости».
    Высота снежного покрова в Москве достигла нормы

    «Впервые сугробы за текущую зиму поднялись до своей положенной нормы», — заявил он.

    Высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ увеличилась до 14 сантиметров, на Балчуге — до 12, в Тушине — до 16. Самые большие сугробы образовались на западе Московской области: в Новом Иерусалиме 17 сантиметров.

    Норма третьей декады декабря — 15 сантиметров.

    «Вчера „Грета“ (снежный циклон — прим. ред.) нам вернула зиму в плане снежного покрова. Наконец-то наступили идеальные условия для лыжников, можно открывать лыжный сезон по полной программе», — добавил метеоролог.

    Ранее «желтый» уровень опасности объявили в столице и Московской области из-за гололедицы. Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, писала «Газета.ru». Режим повышенной опасности будет действовать до вечера 27 декабря. В субботу, 26 декабря, днем столбик термометра опустится до -2 градусов, местами пройдет снег. Ветер подует юго-западный, порывы будут достигать 11 метров в секунду. А во второй выходной похолодает до -7 градусов, но существенно погода не изменится.