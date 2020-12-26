Высота снежного покрова в Москве достигла нормы

«Впервые сугробы за текущую зиму поднялись до своей положенной нормы», — заявил он.

Высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ увеличилась до 14 сантиметров, на Балчуге — до 12, в Тушине — до 16. Самые большие сугробы образовались на западе Московской области: в Новом Иерусалиме 17 сантиметров.

Норма третьей декады декабря — 15 сантиметров.

«Вчера „Грета“ (снежный циклон — прим. ред.) нам вернула зиму в плане снежного покрова. Наконец-то наступили идеальные условия для лыжников, можно открывать лыжный сезон по полной программе», — добавил метеоролог.

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в столице и Московской области из-за гололедицы. Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, писала «Газета.ru». Режим повышенной опасности будет действовать до вечера 27 декабря. В субботу, 26 декабря, днем столбик термометра опустится до -2 градусов, местами пройдет снег. Ветер подует юго-западный, порывы будут достигать 11 метров в секунду. А во второй выходной похолодает до -7 градусов, но существенно погода не изменится.