Экология 09 марта 2023, 10:56 Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала холодов Синоптик «Фобос» Леус: высота снега в Москве достигла максимума с начала холодов Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодняшняя высота снежного покрова в Москве — самая высокая с начала холодного сезона: 42 сантиметра. За сутки она выросла на сантиметр, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что показатель сейчас на 27% выше климатической нормы.

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Снег в России растает не раньше, чем в первой половине апреля, спрогнозировал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В европейской части страны снежный покров начнет сходить в первой декаде месяца, на Урале — немного позже.

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В ближайшие дни в столице ожидается «погодная лихорадка»: температура воздуха будет то отрицательной, то положительной, то вновь отрицательной, и переходы будут необычно резкими, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Накануне утром в Москве из-за резкого похолодания наблюдался морозный туман, видимость в некоторых районах значительно снизилась.