Высокий уровень пожарной опасности объявлен в лесах Приморского края

В Приморском крае специалисты объявили высокий (четвертый) класс пожарной опасности в лесах. Он будет действовать в течение трех дней — с 19 по 21 августа.

Как сообщает vostokmedia.com, высокий класс пожароопасности ожидается в центре региона, в Дальнереченском, Кировском и Пожарском районах.

В связи с этим жителей края призывают воздержаться от посещения лесов, не разводить костры и быть осторожными с огнем.

Класс пожарной опасности рассчитывается с учетом целого ряда факторов. Это температура и влажность воздуха, а также уровень осадков. Всего классов пожарной опасности пять.