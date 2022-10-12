Высокая пожароопасность сохранится в двух районах Кузбасса 13 октября | 360°

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Высокая пожароопасность сохранится в двух районах Кузбасса 13 октября

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Гидрометцентр Кемеровской области сообщил, что в Промышленновском, Ленинск-Кузнецком районах 13 октября сохранится высокий уровень пожароопасности. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

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Также в регионе ожидается температура -2…+3 градуса ночью, и +3…+8 градусов днем. Северо-западный ветер будет достигать 16 метров в секунду в ночное время, и 13 метров в секунду — в дневное. Также в темное время суток возможны осадки с мокрым снегом.

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