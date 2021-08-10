Вышедшие на дорогу тигрята попали на видео в Приморье

Центр «Амурский тигр» поделился видео, на которое попали трое тигрят, гуляющие ночью по проезжей части. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

Ролик снял водитель, который ехал по дороге в тот момент. Попавшим на видео тигрятам было около года. Они обследовали машину, но не решились вступать с человеком в контакт. Мужчина уехал через несколько минут, не став беспокоить животных. Охотнадзор посетил место, где были животные, чтобы убедиться в их безопасности.