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    10 августа 2021, 11:21

    Вышедшие на дорогу тигрята попали на видео в Приморье

    Редакция сайта 360

    Центр «Амурский тигр» поделился видео, на которое попали трое тигрят, гуляющие ночью по проезжей части. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

    Ролик снял водитель, который ехал по дороге в тот момент. Попавшим на видео тигрятам было около года. Они обследовали машину, но не решились вступать с человеком в контакт. Мужчина уехал через несколько минут, не став беспокоить животных. Охотнадзор посетил место, где были животные, чтобы убедиться в их безопасности.