Вырубка лесов, капитальное строительство и создание биосферных полигонов будут запрещены на территории заповедников. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на Восточном экономическом форуме.

По его словам, в отношении заповедных и особо охраняемых зон национальных парков будут действовать аналогичные запреты, в том числе запрет на изменение границ этих зон, сообщило РИА «Новости».

Козлов подчеркнул, что при разработке концепции развития горного кластера в Сочи эти пункты уже будут учтены.

«В целом для каждой природоохранной зоны будет установлена ее рекреационная емкость. Это поможет планировать разрешенную социально-экономическую деятельность», — пояснил министр.

Накануне пресс-служба министерства заявила о введении моратория на выдачу лицензий на добычу золота в нерестовых реках Камчатского края. По словам Александра Козлова, там реализуется проект Кроноцкого заповедника, идет рыба на нерест. Однако на протяжении многих лет регионом выдавались лицензии на добычу золота в этих реках. После совещания с губернатором региона на такую добычу был наложен запрет до изменения законодательства.

Помимо этого, Минприроды ввело ограничения на освоение участков россыпного золота в южной и центральной частях Камчатки. После введения моратория на участки в указанных районах не будут выдаваться новые лицензии и проводиться аукционы. Также добыча золота была запрещена в районе туристического кластера «Три вулкана».